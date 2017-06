El gran regreso de The Killers: ‘The Man’, su nuevo single

¡La espera ha terminado! ‘The Man’, así se llama este primer single de adelanto y con el que The Killers nos presenta a la vez su siguiente trabajo ‘Wonderful Wonderful’.

No fue sino desde el año 2012 que esta banda de rock estadounidense no lanzaba un nuevo disco. Y a pesar de que aún no sabemos a ciencia cierta cuál será la fecha en la que saldrá publicado el nuevo trabajo de los ganadores del Premio ASCAP Vanguard, se hizo un adelanto en donde se dijo que será en algún momento de los próximos meses.

Después de cinco años de silencio ensordecedor, los de Las Vegas llegaron a dejar totalmente claro con su nuevo single que su sonido de guitarras será un poco “más heavy”, y que cuenta con un bajo sintetizado de sonido funkoide.

Aquí le mostramos como suena ‘The Man’, el nuevo single de The Killers.