El gran regreso de Queens of the Stone Age

Queens of the Stone Age hace parte de esas bandas estadounidenses de stoner rock, y no fue sino hasta hace unos días que publicó uno de los sencillos que estarán incluidos en su nuevo álbum “Villains”.

Esto ha sido una verdadera sorpresa para sus fans, pues después de haber estado 4 años sin entrega discográfica vuelven a renacer.

Rock Fm comenta que el lanzamiento oficial de este álbum será el próximo 25 de agosto. Sin embargo, esa no será la fecha de publicación mundial, pues en Europa se estará haciendo a mediados de noviembre.

Ahora bien, también dieron un adelanto de los nombres que estarán en esta producción para que sus fans se vayan emocionando cada vez más.

Aquí se las compartimos:

Feet Don´t Fail Me

The Way You Used To Do

Domesticated Animals

Fortress

Head Like a Haunted House

Un-Reborn Again

Hideaway

The Evil Has Landed

Villains Of Circumstance

Aquí el single de la banda titulado “The Way We Use To Do”.

Vídeo por: Queens Of The Stone Age | Youtube