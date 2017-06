Genio restaura la definición de los clásicos videojuegos de NES

Andrés Moncayo fue el encargado de darle in toque moderno a los títulos más recordados del NES, como Punch-Out, Contra, Duck Hunt, Ninja Gaiden y Double Dragon.

Gracias a Photoshop, el ilustrador que vive en Nueva York, dejó intacta la esencia de cada videojuego que tanto recuerda nuestra infancia.

This #art by @andresmoncayo is just beautiful!

Painting over SNES screenshots and showing the graphics in our memory!#gamedev #retrogaming pic.twitter.com/fIxhCigaWR

— Mobirum (@Mobirum_World) June 23, 2017