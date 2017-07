Game of Thrones no solo dejó felicidad, también una lluvia de memes

El pasado domingo las redes sociales revolucionaron gracias al estreno de la tan esperada séptima temporada de Game of Thrones, la serie de HBO que conquistó la televisión en el año 2011.

Una vez más la trama de la serie medieval dejó con la boca abierta a quienes por meses estaban esperando la más reciente temporada.

En Twitter, por su parte, desde horas de la tarde ya estaba encabezando las tendencias, y hasta los que nunca han visto si quiera una temporada también tuvieron cabida en las redes sociales.

cuando todos hablan de game of thrones y tú estás así pic.twitter.com/VasZy8pS16

-Soy del 0.03% al que no le gusta Game of Thrones. – pic.twitter.com/EGrcBkXOY4

Soy único por que no he visto ningun capítulo de Game Of Thrones pic.twitter.com/IGZjkMAKwd

— Loboodiado ✒✒✒ (@loboodiado) July 17, 2017