Franz Ferdinand, banda protagonista de El Gallo de Radioacktiva

Esta banda fue formada en el 2001 en Escocia. Su nombre es en honor al Archiduque Francisco Fernando de Austria.

Compuesta por Alex Kapranos, Bob Hardy, Nick McCarthy y Paul Thomson, su discografía empezó con el álbum debut “Franz Ferdinand” del año 2004. Veamos sus demás trabajos discográficos:

2005, You Could Have It So Much Better

2009, Tonight: Franz Ferdinand

2013, Right Thoughts, Right Words, Right Action

2015, FFS

Hoy los sonidos de Franz Ferdinand llegan al Gallo de Radioacktiva con Always Ascending: