[Fotos] ¿Vendrán los Foo Fighters a Colombia? Puede que la respuesta sea sí, vea por qué

La banda estadounidense de rock está en medio de su tour ‘Concrete and gold’ con el fin de promocionar su último álbum que lleva el mismo nombre.

Ya más de una productora está ultimando los detalles del recorrido que realizarán los foo entre marzo y abril de 2018.

Se especuló que la banda visitaría países como Brasil, Argentina y Colombia. Hoy, desde su cuenta oficial de twitter, confirmaron fechas para los dos primeros países ya mencionados:

Brazil! More ticket info soon! Fans can register for a chance to purchase tickets before anyone else. Details here: https://t.co/ISnigmwQXE pic.twitter.com/TcliWidXfD

— Foo Fighters (@foofighters) 20 de septiembre de 2017