[Fotos] ¿Qué, qué? El personaje horrorífico de Toy Story es totalmente real

¿Recuerdan aquel juguete en forma de cangrejo ermitaño que hizo de nuestras pesadillas algo real? Si no lo recuerdan es porque no vieron Toy Story en los años 90.

Recordemos:



Así las cosas, hay una especie de cangrejo que se llaman ‘cocoteros’ y esta especie es conocida por buscar un buen lugar dónde vivir.

Resulta que para uno de estos cangrejos su casa fue la horripilante cabeza de un muñeco. Y quedó igualitico al de la película, vean:

Thx for the nightmares…this hermit crab used a discarded doll’s head as shell pic.twitter.com/yxsBZUPnf3

— Falen (@falenkdwb) 8 de septiembre de 2017