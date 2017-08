[Fotos] Para no creer: esta es la nueva actualización que trajo el iOS 11

Para septiembre, los usuarios de iPhone tendrían habilitada la opción de actualizar el sistema operativo a iOS 11. Entre varios cambios pero mismas funcionalidades, se encontraron con una nueva herramienta.

Resulta que solo se necesita una combinación de botones para activar el “botón policía” o “botón de emergencia” . ¿Pero para qué nos va a servir eso? ¡Para mucho! Es una forma más fácil para realizar llamadas de emergencia.

El “botón policía” podrá activarse presionando cinco veces el botón para apagar. Hay que tener en cuenta que sólo servirá para realizar llamadas de emergencia.

Para los que no descubren la diferencia, resulta que en el sistema operativo de ahorita es necesario escribir la contraseña o poner la huella dactilar y luego si presionar el botón “emergencia”.

iOS 11 is a game-changer for Touch ID. Press power button rapidly 5 times and it opens the 2nd screen, but it also forces passphrase entry! pic.twitter.com/uvWbM04lyk

— Kia‏☆ (@alt_kia) 17 de agosto de 2017