[Fotos] Geekgarsmo: Llegó el modelo de lujo de la icónica tornamesa SP-10

Para todos aquellos gamers que les encanta invertir en sus consola y en equipos de alta gama, les tenemos una nooticia. Pero antes aliste la tarjeta porque seguro que si no ha ahorrado, se va a endeudar.

Resulta que Panasonic acaba de anunciar el lanzamiento de la Techincs SP-10R, un nuevo modelo de la tornamesa que en 1970 hizo historia, la épica y esperada SP-10.

Este dios para los gamers pesa aproximadamente 7 kilos y cuenta con un motor con tecnología “direct-drive” para hacerlo más “preciso, suave, y silencioso.”

Esta gran sorpresa nos la dieron en la feria IFA 2017 en Berlín, y este ‘juguetito’ estará llegando al mercado hacia junio del 2018.

Sabemos que no será nada económico y guiándonos por los precios de los últimos modelos de Technics, valdrá mínimo 1,500 dólares.

SP-10R, New Reference Class Direct Drive Turntable, will be exhibited at IFA2017.

Slated to debut in the summer of 2018.#technics #IFA2017 pic.twitter.com/XMrvFtFnkR

— Technics (@technics) 30 de agosto de 2017