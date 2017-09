[Fotos] Fue a ver ‘It’ solo y en la sala del cine solo se encontraba él y un horrorífico payaso

La historia va así: resulta que un extraño pero bastante jocoso espectador decidió disfrazarse como un payaso y entró a ver la película ‘It’ como cualquier otro mortal.

En un momento, un espectador que iba solo a la función entró a la sala del teatro y lo único que vio fue al otro hombre, disfrazado de payaso, y con un globo rojo en la parte trasera de su asiento.

El hombre, evidentemente, decidió tomar su teléfono, tomarle una foto y trinar lo sucedido.

“Fui a ver ‘It’, soy el primero en la pantalla y este put… tipo está sentado ahí”.

Went to see IT, I’m first in the screen and this fucking guy’s just sitting there. pic.twitter.com/b3oatLGdrs

— Chris (@HG_Hohbes) 8 de septiembre de 2017