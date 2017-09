[Fotos] ¡Qué envidia! Vea ‘el regalito’ con el que FIFA 18 y EA Sports consintieron a Falcao García

No es un secreto para nadie que el delantero colombiano se ha lucido en la liga francesa, y por esta razón, FIFA 18 lo incluyó en el equipo de la semana.

Recordemos que esta misma distinción la recibió el arquero de la Selección David Ospina hace tan solo unos días, 15 para ser exactos.

Radamel Falcao García fue elegido entre el mejor once de la semana en FIFA 18. Por esta razón, recibió como obsequio por parte de EA Sports y FIFA 18 la última versión del videojuego.

Vea a continuación ‘el regalito’:

ICYMI #FUT 18 Web App is Live! Check out the first #TOTW of #FIFA18! With 90 Aguero, 89 Dybala, and 87 Mertens. https://t.co/r1hcQpDMff pic.twitter.com/ZICReFO9d3

— EA SPORTS FIFA (@EASPORTSFIFA) 20 de septiembre de 2017