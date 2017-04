[Fotos] Así estuvo el concierto de Kongos en Bogotá

Anoche se llevó a cabo el concierto de Kongos en Armando Music Hall. La banda oriunda de Sudáfrica cumplió la cita que se había planeado en el marco de su gira ‘Egomaniac’ y aquí le traemos algunas fotografías del show, además del setlist.

Setlist

1. Repeat After Me

2. Underground

3. Hey I Don’t Know

4. Where I Belong

5. I Don’t Mind

6. I Want It Free

7. The World Would Run Better

8. Get Back (The Beatles cover)

9. It’s a Good Life

10. Come With Me Now

11. Birds Do It

12. Autocorrect

13. I Want to Know

14. Take It From Me

15. I’m Only Joking

16. Escape

17. Blue Monday (New Order cover)

Foto: JuanK Díaz

