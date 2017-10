[Fotogalería] WTF: “¡Plata o plomo!” vea las nuevas camisetas de Alias Popeye

El ex sicario de Pablo Escobar sacó una nueva tienda de ropa llamada ‘Popeye Leyenda’ y aunque no sabemos si la gente no tiene memoria, su negocio ha sido todo un éxito.

Frases como “A mí que me maten de bala, no de miedo”, “¡Plata o plomo!”, El cartel de “Los X-traditables”, el afiche de “Se busca” de Pablo Escobar, entre otros, es lo que dicen y retratan las camisetas de Jhon Jairo Velasquez.

Vea las camisetas a continuación:

Foto: popetiendausa | Instagram

Foto: popetiendausa | Instagram

