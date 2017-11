[Fotogalería] En pleno coqueteo, Mia Khalifa fue rechazada de la peor forma

En pleno Twitter fue humillada la ex actriz porno Mia Khalifa, quien quiso coquetear con un famoso jugador de fútbol americano y él no le dio la respuesta que ella esperaba.

Al quien Mia Khalifa intentó ‘enredar’ fue al jugador de los Pittsburg Steelers, equipo profesional estadounidense de fútbol americano de Pennsylvania, Juju Smith-Schuster.

Mía en un inicio le escribió:

You are my new favorite follow on twitter 😭 @TeamJuJu #TeamFindJujusBike

— Mia Khalifa (@miakhalifa) 24 de octubre de 2017