[Fotogalería] Placebo subastará sus instrumentos, ropa y objetos personales, ¿por qué?

Como si todas las sorpresas que nos ha dado Placebo no fueran suficientes, aparte de aquel material inédito en video junto al mismísimo David Bowie, esta vez regresaron con algo aún más increíble.

Muy pronto podremos adquirir algunos de sus instrumentos musicales, vestuarios, más cosas en una subasta que hará la banda por una buena causa.

El 29 de septiembre de 2017 se llevará a cabo la subasta, exactamente cuando oficialmente terminarán los festejos de aniversario. Estas ganancias serán entregadas a las asociaciones C.A.L.M. (The Campaign Against Living Miserably) y a The Mercy Centre, un refugio para niños desamparados en Bangkok, Tailandia.

El catálogo de lo que se va a subastar ya está línea con el precio inicial de cada pieza. Habrán vestuarios especiales de sus giras, libros con letras de canciones, CDs y casetes firmados, instrumentos como una guitarra Fender Jazzmaster partida en dos, entre otras cosas.

Vea aquí las piezas:

Arte de prueba enmarcado del álbum ‘Battle For The Sun’. Foto: Placebo

Vestuario hecho a mando para Brian Molko utilizado en el video “Special K”. Foto: Placebo

Bajo Ephiphone Thunderbird IV edición limitada utilizado en el video “Loud Like Love”. Foto: Placebo

Pedal MG Music Monovibe para tour utilizado por Brian Molko. Foto: Placebo

Sencillo de prueba de 7 pulgadas de “Special Needs”. Foto: Placebo

Póster David Bowie en la Plaza de Toros de Madrid (1997). Foto: Placebo