[Fotogalería] Un niño nace con cuatro piernas, tres manos y dos penes

En Pindwara, India, los habitantes se llevaron una gran sorpresa cuando se enteraron del nacimiento de un bebé con cualidades físicas nada normales.

Esta gente pensó que el pequeño era un monstruo por que nació con cuatro piernas, tres manos y dos penes, por ende, lo querían lanzar a un río.

No es que sea un monstruo, simplemente nació con una condición médica llamada: ‘gemelo parasitario.‘

La madre pensó matar al bebé también debido a que su familia es muy rígida y ortodoxa.

El médico explicó que el niño tiene cuatro piernas, tres manos y dos penes como resultado de una malformación y del no desarrollo de su hermano gemelo.

“Me impactó mucho cuando me enteré que la familia, que es muy ortodoxa y supersticiosa, estaba planeando matar el niño arrojándolo al río. No me podía quedar sentado sin hacer nada”.