[Fotogalería] ¿Por qué Maradona tenía dos relojes en los premios FIFA The Best? Aquí le contamos

El hecho de que Maradona tuviera dos relojes (uno en cada mano) en los premios FIFA The Best llamó la atención no solo de los asistentes al evento sino de quienes vieron el evento por internet o televisión.

La ‘explicación’ es que siempre que viaja, Maradona se pone uno en una mano con la hora del país donde está y en el otro la hora de su natal Argentina y tener siempre presente la hora de su ‘amado país’.

¿Algo exagerado? ¿Ustedes qué opinan? Aquí les dejamos las fotos:

Foto: Getty Images

