[Fotogalería] Le cerraron Instagram a Esperanza Gómez, abrió otro y con sus fotos deslumbran al mundo

La actriz porno dio la noticia de que le habían cerrado el Instagram mediante su cuenta de Twitter y mediante un video afirmó:

“Estoy supertriste porque perdí casi tres millones de seguidores y todo porque Instagram decidió cerrarme la cuenta. No sé el motivo, porque no me volvieron a censurar fotos. A pesar de que ustedes me pedían que les subiera foticos más ‘calientes’, no lo volví a hacer. Me porté superjuiciosa y a ustedes les consta porque, constantemente, se quejaban que no les daba el contenido que querían ver, pero lo hacía para que no me cerraran la cuenta y aún así me la cancelan”.