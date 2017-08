[Foto] WTF: una joven en China murió luego de cumplir un castigo por llegar tarde al trabajo

Resulta que esta joven tenía tan solo 15 años pero mintió sobre su edad para obtener el puesto. Ella empezó a trabajar en una empresa llamada Qfang, ubicada en Zhongshan, Guandong, China.

La niña había dejado de estudiar y posteriormente falsificó su edad para acceder a un empleo y así ayudar a su padre quien padecía el síndrome urémico.

Un día, Wu llegó tarde a trabajar y por esto su jefe le impuso un castigo, el cual era hacer 100 sentadillas seguidas.

“Se le pidió que hiciera 100 sentadillas y ni siquiera llevaba la mitada cuando ya no daba más. Pero su jefe la obligó a continuar de todos modos”, afirmó Jiang Wu, padre de la menor.

Empezó a sentir fallas en su respiración y habían días en que no sentía sus piernas hasta el punto en que un día murió. Las investigaciones afirman que se debió a un fallo respiratorio que se habría desprendido desde aquel castigo.

Q.E.P.D., Wu.

Girl dies after serving 100 squats as punishment from employer https://t.co/fQkMGfeedu pic.twitter.com/vJQmRU1w5n

— Daily Post Nigeria (@DailyPostNGR) 18 de agosto de 2017