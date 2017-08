[Foto] Esta es la actriz de ‘Padres e Hijos’ que terminó siendo actriz porno

Tania Robledo, aquella actriz que interpretó a Natalia Franco, hermana de Daniela Franco en Padres e Hijos, habló en una entrevista con el Canal Caracol sobre su faceta como actriz porno.

Robledo afirmó que ha grabado hasta el día de hoy 12 películas para adultos. Allí hace énfasis en que sale “ligera de ropa” o “desnuda”, y con alto contenido sexual.

“Que me hayan etiquetado de ser una actriz porno, o una chica fácil, o una chica de ambiente, o qué sé yo, adjetivos así feos, por las películas que he hecho, eso ha sido feo […] Creo que lo peor que me ha pasado es tener que estar exhibiendo como una prueba de decencia. [Dicen,] ‘La niña se puteó’, ‘tan buena que era y se dañó la niña’; eso ha sido fuerte”. fueron las declaraciones de la actriz.