Estamos esperando que llegue rápido el 15 de septiembre para conocer ‘Concrete And Gold’, el nuevo álbum de Foo Fighters, pero mientras la cuenta regresiva cada vez se pone más intensa, la banda de Dave Grohl nos deleita con un adelanto más, el cual se titula ‘The Line’.

Por su parte, los irlandeses de U2 también se lanzaron ‘You’re The Best Thing About Me’, es el primer single del álbum número 14 de estudio de la banda, Songs of Experience.