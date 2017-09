¡Por fin! UEFA abrió investigación sobre las transferencias del PSG

No es un secreto para nadie que el llamado ‘Fair Play’ se pone en duda al hablar del PSG. Este equipo fichó a Neymar por 222 millones de euros hace algunas semanas y desde ese momento se cree que violaron el Fair Play Financiero.

Este término hace referencia a una política de la UEFA para impedir que los clubes gasten mucho más de lo que ‘reciben’.

A pesar de todo esto, el PSG se ha sabido mover y cuando todos pensábamos que ficharían a Kylian Mbappé y habría una clara violación al Fair Play Financiero , lo obtuvieron por un préstamo con opción a compra.

PSG are being investigated by Uefa as part of its monitoring of clubs under financial fair play regulations.

👉 https://t.co/ffdpBJZEj1 pic.twitter.com/B6WKeR3i8i

— BBC Sport (@BBCSport) 1 de septiembre de 2017