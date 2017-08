¡Por fin! Revelan contenido del enigmático mensaje que encontró Arya en GOT

Dentro de todas las escenas y extrañas situaciones por las que atraviesan los personajes de Game of Thrones, sin duda el enigmático mensaje que vieron los seguidores de la serie en el último capítulo sembró la duda mundial.

De paso queremos decirles que si aún no han visto el capítulo, les recomendamos no seguir leyendo a menos que los asechen las ganas de saber qué es lo que pasa.

Retomando con el mensaje, Arya Stark está llena de sospechas en su regreso a Winterfell y de paso tuvo un roce de palabras con su hermana Sansa y ha comenzado a espiar a Petyr Baelish.

En el capítulo no se alcanzó a ver lo que decía el mensaje de Sansa, pero un usuario del Reddit se puso a la tarea para revelar el escrito que se envió una vez que Joffrey Lannister mandó a matar a su padre, Ned Stark, en Desembarco del Rey.