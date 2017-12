Por el fin de la neutralidad en la red tal parece que ya no se podrá ver porno gratis ni Netflix

Estados Unidos tomó una decisión que dejó mudos a muchos. La Comisión Federal de Comunicaciones de Estados Unidos revocó la neutralidad en Internet.

Esta neutralidad se trataba de que los proveedores de servicios de Internet debían ser neutros y no discriminar el tipo de datos.

Por esta razón, todo lo que hubiera en la red debería ser igual y tener la misma velocidad, desde una imagen hasta una película.

Por esta razón, Netflix y las páginas porno no podrían llegar a ser los mismos ya que los proveedores de servicios de Internet les cobrarán mucho dinero por darle prioridad y más velocidad a los contenidos de estos grandes.

A continuación le mostramos la molestia que expresaron los diferentes portales.

We’re disappointed in the decision to gut #NetNeutrality protections that ushered in an unprecedented era of innovation, creativity & civic engagement. This is the beginning of a longer legal battle. Netflix stands w/ innovators, large & small, to oppose this misguided FCC order.

— Netflix US (@netflix) 14 de diciembre de 2017