Filtran nueva actualización de WhatsApp que cambiaría el envío de fotografías

Según registros de los portales tecnológicos más famosos de la web, la aplicación de mensajería móvil planea incluir una nueva opción en sus chats, esto cambiaría el envío de fotografías. Tal cual lo replica WABetaInfo, quien filtra las actualizaciones de WhatsApp, ahora reveló la posible llegada de a la versión beta de iOS como la que se muestra en la imagen, que es la 2.17.20.

SNEAK PEEK #2 WhatsApp for iOS 2.17.20: new album feature! Opening an album, you can see all shared photos (DISABLED BY DEFAULT) pic.twitter.com/s6bmJh5mBE

La idea con esta nueva opción es que se puedan enviar álbumes de fotografías completos a la vez en el chat, para esto se deberán compartir mínimo cinco fotografías en el mensaje. Por defecto de la aplicación, esta nueva herramienta vendría deshabilitada, salvo que el usuario la cambie después.

WhatsApp Albums:

You’ll be able to share multiple photos at once (similar to Instagram).

To create an album, you have to share 5+ photos.

— WABetaInfo (@WABetaInfo) 21 de abril de 2017