Filtran las primeras imágenes del supuesto Samsung Galaxy S8

En las redes sociales ya se está especulando sobre la apuesta que hará la compañía surcoreana respecto a su nuevo dispositivo, estamos hablando de Samsung con su Galaxy S8.

Para nadie es un secreto que el 2016 no fue un año de mucho provecho para Samsung, ya que las múltiples detonaciones de sus Galaxy Note 7, y como consecuencia de esto, la compañía desarrolladora reportó millonarias personas.

Es por eso que la nueva apuesta para este 2017 de Samsung es su nuevo Galaxy S8, del que se habla mucho pero se conoce poco. Pero el portal Venture Beat se encargó de dar a conocer lo que sería el nuevo Samsung Galaxy S8, que estaría a la venta a finales de marzo.

VentureBeat posts first live photo of the Galaxy S8, claims massive 5.8″ and 6.2″ displays, March 29th announcement https://t.co/SzTNWQWeBU pic.twitter.com/X7UOhmu1ZT

— Android Police (@AndroidPolice) 26 de enero de 2017