Fender lanza edición limitada de la guitarra inspirada de George Harrison

‘Fender Musical Instruments Corporation’ acaba de lanzar una edición limitada de guitarras inspirada en George Harrison, las cuales son presentada al público bajo el nombre “George Harrison Rosewood Telecaster“ y solo serán 1.000 unidades las destinadas a la venta.

Recordemos que George usó esta guitarra mientras rodaba el final de la película Let It Be de 1970 y la llevó consigo en el legendario concierto de The Beatles en 1969.

Esta nueva edición tendrá una serie de modificaciones, por ejemplo una placa customizada con el símbolo “Om” y ustedes aquí pueden verla: