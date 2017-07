“Por favor déjenme tranquilo, ya me he ido de España” James Rodríguez explota

El 10 de la Selección Colombia y ahora jugador del Bayern se mostró bastante molesto a través de su cuenta de Twitter, donde le pidió a Sport Bild, medio alemán, que no pusiera palabras falsas en su boca, ya que el portal declaró lo siguiente:

“Bayern Múnich es un club tan grande como el Real Madrid, o incluso más grande”, estas fueron las palabras publicadas por el medio y que según había dicho el capitán colombiano.

Las supuestas declaraciones llegaron hasta los medios deportivos españoles, donde tuvieron bastante tiempo para crear la polémica de la que se enteró James Rodriguez, quien no se quedó callado:

Esto es mentira, no he dicho esto, respeto total por el Madrid! por favor déjenme tranquilo, ya me he ido de España, gracias. 👍🏼 https://t.co/cLF6J0NM40 — James Rodríguez (@jamesdrodriguez) July 26, 2017

“Esto es mentira, no he dicho esto, respeto total por el Madrid! por favor déjenme tranquilo, ya me he ido de España, gracias”, respondió James a través de un tuit.