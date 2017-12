Familia de Chris Cornell comparte nostálgico video navideño antes de su muerte

La familia del líder de Audioslave y Soundgarden vivió la primera navidad sin Chris, pero eso no significó que su recuerdo no rodeara el hogar en noche buena, ya que con un emotivo video, recordaron al músico que murió el 18 de mayo del 2017.

En el video, grabado para una actividad escolar de Christopher, el pequeño hijo de Cornell, el músico cuenta las tradiciones navideñas que lo rodean en épocas de fin de año.

Sharing a special Christmas video that Chris made with C 3 years ago for school. While the holidays will never be the same again without Chris, we will always remember his boundless love. Happy Holidays & thank you all for your much needed love and support. – VC pic.twitter.com/XWR2WOwQVn

— Chris Cornell (@chriscornell) December 22, 2017