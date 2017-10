¡Falsas alarmas! Tom Petty sigue aferrandose a la vida luego de un paro cardíaco masivo

A pesar de que en las últimas horas se ha dicho que Tom Petty murió, al parecer no es así aún. Los informes afirman que este grande del rock fue llevado por urgencias después de haber sufrido un paro cardíaco.

Según medio internacionales muy confiables como TMZ, Tom Petty sigue vivo a pesar de las noticias afirmando su muerte.

TMZ informó que “después de Petty llegó al hospital no tenía actividad cerebral y se tomó la decisión de sacar el soporte vital”.

Sin embargo, en las últimas horas afirmaron que los informes de la muerte de Petty eran “inexactos” y que el músico “todavía se aferra a la vida” pero “no se espera que viva a lo largo del día”.

Aquí los trinos del portal:

UPDATE At this time, Tom’s still clinging to life. A report that the LAPD confirmed the singer’s death is inaccurate https://t.co/bh8sqdvEw9 pic.twitter.com/drKY64eG1z

— TMZ (@TMZ) 2 de octubre de 2017