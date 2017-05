Aunque ‘El Tigre’ no tuvo minutos en el cierre de la temporada frente al Rennes, esto no fue impedimento para que las cámaras enfocaran al banquillo donde los jugadores del Mónaco tenían el mismo look.

De esta manera es como el colombiano junto a sus compañeros decidieron llevar el título de la Ligue 1, con el pelo pintado de rojo y blanco, celebración bastante colorida.