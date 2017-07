FAIL: mató a su novio intentando hacer un video para YouTube

Una adolescente de tan solo 19 años llamada Monalisa Pérez, recibió cargos por homicidio después de disparar contra su novio y matarlo.

Monalisa y su novio Pedro Ruíz, eran una pareja normal que hacía videos para Youtube y eran oriundos de Minnesota.

En un principio, el propósito del canal era básicamente grabar clips con desafíos extremos y de esta manera (divertida pero muy peligrosa) ir ganando suscriptores y por ende fama en Internet.

Pedro murió cuando decidieron llevar a cabo “el desafío más peligroso que jamás habían hecho” e incluso Monalisa twitteó esto en su cuenta de twitter minutos antes de la tragedia.

Me and Pedro are probably going to shoot one of the most dangerous videos ever😳😳 HIS idea not MINE🙈

— Monalisa Perez (@MonalisaPerez5) 26 de junio de 2017