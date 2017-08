FAIL: La confundida del siglo de un repartidor de pizza al pedir prestado el baño

Casi a diario ya se volvió costumbre el hecho de ver cosas idiotas en internet. Sin embargo, este repartidor de pizza se lleva nuestro premio al idiota de la semana.

Un hombre de Estados Unidos compartió en Twitter la extraña conversación que tuvo con su repartidor de pizza cuando le pidió prestado el baño.

Barnesy cuenta que todo comenzó cuando pidió una pizza por delivery. Pasó el tiempo y llegó el repartidor con la pizza. Hasta ahí iba todo bien.

De un momento a otro, el repartidor le pidió amablemente si podía usar su baño y por supuesto Barnesy le dijo que sí. Lo que está de no creer es la conversación que siguió luego de esto.

“Repartidor: ¿Puedo usar el baño?

Yo: Sí, claro, es la puerta de debajo de las escaleras.

Repartidor: ¿Cuál de las dos?

Yo: Ehhhh, la puerta de tamaño humano.”

Delivery guy: Could I use your toilet?

Me: Yes sure it’s the door under the stairs.

Delivery guy: Which one?

Me: Erm, the person sized door. pic.twitter.com/DBBpYiUC1W

— Barnesy (@3arnesy) 27 de julio de 2017