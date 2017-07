FAIL: por error gramatical un supermercado vendió 235 desodorantes por el precio de uno

Es en estos momentos cuando nos damos cuenta que escribir bien (gramaticalmente hablando y ortográfica también), es muy importante. Por un error gramatical un supermercado tuvo que vender 235 desodorantes por el precio de uno.

Juan de Dios Partida fue el hombre que cayó en cuenta del error gramatical del supermercado en un cartel que promocionaba unos desodorantes y no dudó en hacer efectiva la oferta.

Segun el portal ‘Debate’, el cartel con la promoción decía: “Todos los desodorantes a 39.90 pesos mexicanos”, aproximadamente 7.000 pesos colombianos.

En un principio, la cajera y el gerente del supermercado evidentemente se negaron a venderle los desodorantes.

Sin embargo, Juan de Dios no fue tonto y se dirigió a la Procuraduría Federal del Consumidor (Profeco), allá presentó las fotografías del cartel y unos días después, un representante de la entidad acompañó a Partida al supermercado.

Pues sí, se hizo efectiva la compra de los 235 desodorantes por el precio de uno.

“Iba a hacer mis compras normales y al pasar por el exhibidor vi que era el único cartelón donde no estaba especificado el ‘cada uno’ para el producto que está en venta y pues se me ocurrió, pregunté y me dijeron que sí me la tenían que hacer válida”, explicó.