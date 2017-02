En tu “face”: YouTube incluye los videos en vivo y le hace contrapeso a Facebook

La plataforma de videos más importante en la web tomó una decisión que puso a correr a más de una aplicación, ya que en búsqueda de innovación e interacción entre sus suscriptores, la compañía también apostó por incluir los videos live con su nuevo servicio streaming móvil en vivo.

El sitio web que ya ofrece la opción de transmitir videos en vivo desde un comprador, ahora agregará el nuevo botón de transmisión en la aplicación móvil para celulares y tablets, como lo anunció la compañía.

Pero las noticias no son del todo buenas, o no para todos, ya que esta opción llegará solamente para las personas que cuentan con más de 10 mil suscriptores. Aunque aún la plataforma no anunció una fecha exacta para que los demás usuarios disfruten de la novedosa ventaja, se espera que pronto todos puedan hacer sus propios videos live a través de YouTube.