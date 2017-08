Exploremos el cielo con la app de Foo Fighters y “The Sky Is a Neighborhood”

Luego de la sorprendente y masiva recepción del nominado a los MTV Video Music Awards, el #1 del rock mundial “Run”, Foo Fighters ha entregado su segunda apuesta consecutiva para convertirse en otro himno del rock este 2017 bajo el nombre de “The Sky Is A Neighborhood”. Descrita por Grohl como “la cosa más sónica que hemos hecho”, “The Sky Is A Neighborhood” es también la pieza de resistencia que completa Concrete and Gold, el noveno álbum de estudio de Foo Fighters.

Así que ustedes pueden explorar las constelaciones junto a la banda de Dave Grohl entrando a este link

Por supuesto “The Sky Is A Neighborhood” merecía una representación visual igual de ambiciosa, y junto al director de fotografía Brandon Trost y con la producción de Therapy Studios, el director Grohl, Foo Fighters—y familia—entregaron todo de sí: “The Sky Is A Neighborhood” es un mini caleidoscopio de ciencia ficción épico como el avasallante himno del rock lento que le da vida. Remolinos de color hipnótico de origen extra terrestre, ojos brillantes, niños levitando y más, se suman para crear una pieza cinematográfica hermosa y al mismo tiempo horripilante — el resultado es posiblemente el video más sorprendente en la carrera de los multi premiados Foo Fighters.