El éxito de La Roca y otros 6 deportistas que se convirtieron en actores

Dwayne “La Roca” Johnson está de moda, sea como el famoso Mitch Buchannon en la película Baywatch , Maui en la producción infantil Moana o Luke Hobbs en la popular saga Fast & Furious (“Rápido y furisoso),

Es la consolidación de la carrera como actor de quien fuera una de las mayores leyendas de la lucha libre estadounidense.

Su caso es uno de los casos más sonados de deportistas que dieron el salto a la pantalla grande, pero no el único.

Sea con un simple cameo, como el que hizo David Beckham en la película ” El Rey Arturo ” , o con papel protagónico, como el de Carl Weathers en la saga Rocky, la lista de deportistas convertidos es amplia.

En BBC Mundo te presentamos seis de los casos más particulares.

Eric Cantona

Cantona jugando para el Manchester United en 1997 y en el Festival de Cine de Roma en 2015.

El legendario delantero francés todavía es conocido como el “Rey Eric” entre los aficionados del Manchester United, hasta el punto de que esa idolatría sirvió de inspiración para la película Looking for Eric , en la que Cantona actúa como sí mismo.

Desde entonces su participación se ha limitado principalmente a películas francesas, aunque tuvo un papel protagónico en el film The Salvation en 2014.

Gina Carano

Carano con los guantes en 2008 y sobre la alfombra roja en 2013

Su habilidad en la artes marciales mixtas impresionó tanto al director Steven Soderbergh que decidió producir una película que girara alrededor de su talento.

En Haywire , lanzada en 2011, Gina Carano comparte la pantalla junto a Channing Tatum y Michael Fassbender, mientras que en el éxito de taquilla Deadpool , de 2016, interpreta a una malvada mutante.

“Por supuesto, lo que quería hacer es una comedia romántica”, reveló el año pasado, “pero estoy aquí en la tierra de las películas de acción que es donde parece que las actrices de Hollywood quieren estar”.

Tony Danza

Tony Danza junto a Mohamed Alí en 2004.

Para mucha gente Tony Danza siempre será Tony, el tranquilo taxista de la popular serie de televisión estadounidense “Taxi”.

Pero lo que no saben muchos es que antes de interpretar al famoso taxista, Danza fue un más que habilidoso boxeador que aspiraba a convertirse en campeón mundial de peso mediano.

“Tuve 15 peleas como profesional y gané 12”, comentó en 2015. “Todas las que gané fueron por nocaut. Desafortunadamente, todas las que perdí fueron nocaut”.

Luego de cinco años en “Taxi”, Danza pasó ocho como “Tony” Micelli en la serie Who’s the Boss? (“¿Quién manda a quién?”).

Lewis Hamilton

Lewis Hamilton con el casco que una vez utilizó su ídolo, Ayrton Senna.

El piloto británico ha ganado tres veces el campeonato mundial de Fórmula 1 y este año está en pleno duelo con el alemán Sebastian Vettel por conseguir su cuarto.

Pero en 2011 puso su carrera en neutro por un momento para darle vida a un personaje en la película Cars 2 , un auto de origen británico llamado Lewis.

“Yo vengo de un pequeño pueblo llamado Stevenage”, contó Hamilton durante el lanzamiento de la película, “no es normal que yo esté en una película de Hollywood”.

El actual piloto de Mercedes volverá a aparecer en la tercera entrega de la saga producida por Pixar.

Jason Statham

Statham en los Juegos de la Mancomunidad Británica en 1990 y en la premier de una película en 2015.

El clavadista inglés no tuvo mucha suerte durante su participación en los Juegos de la Mancomunidad Británica en 1990, razón por la que su vida como deportista quedó completamente opacada por su carrera como actor.

Tras saltar a la fama en la película Lock, Stock and Two Smoking Barrels , conocida en castellano como “Juegos, trampas y dos armas humeantes”, Statham se convirtió en uno de los principales actores de las cintas de acción, en especial por su participación en Fast & Furious y The Transporter .

“Nunca logré lo que quería lograr”, admitió sobre su experiencia como clavadista en 2008, “pero creo que el no haberlo logrado me ayudó a concentrarme más y tomar mi carrera como actor más seriamente”.

