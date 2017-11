Ex tecladista de Marilyn Manson aseguró que Kurt Cobain merece “arder en el infierno”

El ícono de grunge fue mencionado por estos días pero no de forma positiva, o no precisamente como muchos lo hacen, ya que Madonna Wayne Gacy, ex tecladista de Marilyn Manson, dijo que Kurt Cobain merece “arder en el infierno por ladrón”.

Según Wayne, Kurt hizo plagio con la canción “Smells Like Teen Spirit”. Las acusaciones fueron lanzadas través de su cuenta de Facebook, pero un rato después eliminó los post. “Por eso te mataste, porque eres un maldito ladrón”, añadió acompañado de las canciones “Godzilla” de Blue Oyster Cult y “Eighties” de Killing Joke.

Aunque esa no es la primera vez que este polémico sujeto lanza este tipo de acusaciones, ya que con la muerte de Chester Bennington hizo lo mismo: “Pues bien, todo viene con un maldito precio, y si no puedes con el mundo del rock, y la depresión y las drogas o lo que sea, entonces ni siquiera te metas en esto”, refiriéndose al líder de Linkin Park, Chris Cornell y Kurt Cobain.