Ex Beatle fue nombrado Caballero del Imperio Británico

A los 77 años, Ringo Starr ex baterista de The Beatle, fue nombrado Caballero del Imperio Británico. Se espera que en los próximos días la Reina Isabel II le conceda formalmente el título de Sir en el Palacio de Buckingham. Recordemos que Ringo, se convirtió en el segundo ex Beatleen conseguir el título de Sir, ya que el primero, lo ocupó su antiguo compañero Paul McMarneyen 1977 y fue el encargado de confirmar esta noticia en sus redes sociales, escribiendo: “Sir Richard Starskey suena bastante bien. Mejor baterista y mejor amigo”.

Este es un título más que merecido para un gran artista como Ringo.