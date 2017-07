Estrella del atletismo confunde a Noel Gallagher con Liam… y Liam le respondió

Dentro de ese universo de circunstancias que no pueden pasar jamás en la vida, está en comparar a Noel Gallagher con su hermano menor, y menos si se trata de una fotografía.

Pues esto fue lo que le pasó a Mo Farah, campeón mundial y olímpico de atletismo, quien estuvo en el concierto de U2 en Londres, y aprovechando su fama a nivel mundial, quiso recordar el momento con una fotografía junto al mayor de los Gallagher, pero pasó in incómodo momento en sus redes sociales cuando confundió a Noel con Liam.

“Pasando el rato con mi compadre Liam Gallagher en el show de U2”, escribió Mo Farah. Aprovechando que las redes sociales temblaron con la confusión, Liam Gallagher no se quedó callado y también dejó su opinión: “Fue bueno verte a ti también, Mo”.

Good to see u2 mo as you were LG x https://t.co/2jHnnVSFzI

— Liam Gallagher (@liamgallagher) July 12, 2017