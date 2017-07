¡Este es el primer prototipo de iPhone de la historia!

iPhone actualmente cuenta con una decena de versiones. Y aunque en todos estos años siempre ha imitado, jamás lo han igualado y no cabe duda de que el invento de Steve Jobs revolucionó por completo la manera en la que nos comunicamos.

El diseño original del iPhone es totalmente diferente al que llegó a nuestras manos. Por esta razón, Ken Kocienda, diseñador del iPhone, compartió los dos primeros prototipos del dispositivo.

Here are two iPhone prototypes. We called them Wallabies. I used these devices to make the software keyboard. pic.twitter.com/qbofBL3RUt

— kocienda (@kocienda) 29 de junio de 2017