Este fue el setlist de Korn para su concierto en Bogotá

El concierto de Korn fue brutal debido al setlist que la banda eligió. Aquí la traemos ante ustedes:

1. Right Now

2. Here to Stay

3. Rotting in Vain

4. Somebody Someone

5. Word Up! (Cameo cover)

6. Coming Undone (with a snippet of Queen’s “We Will Rock You”)

7. Insane

8. Y’All Want a Single

9. Make Me Bad

10. Shoots and Ladders (with a snippet of Metallica’s “One”)

11. Drum Solo

12. Blind

13. Twist

14. Good God

15. Falling Away From Me

16. Freak on a Leash

Le dejamos las canciones para que le dé Play y recuerde esta increíble noche (o se acurruque a llorar por no haber ido).