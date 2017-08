Este fue el homenaje al rock que hizo un ciclista en la Vuelta a Colombia

Wéimar Roldán fue quien le hizo un homenaje al rock en la Vuelta a Colombia. El ciclismo y el rock son las pasiones en la vida de este ciclista.

En una entrevista afirmó que sus bandas favoritas son AC/DC, Soda Stereo, Metallica y Poison. Fue por esta razón que decidió rendirle un homenaje a sus bandas favoritas: en sus zapatos plasmó imágenes referentes a estas bandas.

“Dibujé a AC/DC, Kiss, Queen, U2, Guns ‘N’ Roses, Nirvana, Metallica, The Beatles, Soda Stereo, Poison, y no pude más porque la zapatilla es muy pequeña. Si no el repertorio hubiera sido mucho mayor. Quiero hacer un estilo para esta Vuelta a Colombia, por eso me dio la locura de pintarlas. Quería ensayar a ver cómo se veían. Creo que a futuro puede que viva de esto: pintando zapatillas, cascos y bicicletas, personalizando los accesorios para los ciclistas”.