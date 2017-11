Este fan pelando papas en el concierto de Liam Gallagher le alegrará el día

Por su parte, Liam aseguró en entrevista con la BBC Radio 1 que “iba a pedirle a alguien que le sacara punta a un lápiz para uno de sus conciertos”, pero después cambió de idea y a través de su cuenta de Twitter pidió a un “pelador de papas”.

Im looking for somebody to peel some spuds live on stage tnight at this gig in Bethnal Green must have own peeler as you were LG x

— Liam Gallagher (@liamgallagher) November 7, 2017