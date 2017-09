Este es el cover más épico: “Let There Be Rock” de AC/DC por los Foo Fighters

Foo Fighters hizo algo completamente distinto para las sesiones del Live Lounge desde su propio estudio, 606, y tocarnos en vivo su nuevo sencillo “The Sky Is a Neighborhood”.

Ahora bien, lo que no esperábamos era que nos regalaron un increíble cover a “Let There Be Rock” deAC/DC .

Además (como en todas sus sesiones) cantaron “Best of You”. Aquí les dejamos las dos presentaciones:

LET THERE BE ROCK! 🤘@FooFighters are nailing their #R1LiveLoungeMonth cover of the @ACDC classic 💥 pic.twitter.com/zCAk7cTkKn

