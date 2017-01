Estas son las series y películas que nos trae Netflix para enero

Hace pocos días despedimos el 2016, un año que nos sorprendió con esperadas producciones, algunas que llegaron a sorprender al público y otras que la verdad no serán muy recordadas con el pasar del tiempo.

Ahora pensamos en un 2017 que también trae consigo una maleta llena de estrenos, es por eso que vamos a empezar con las series y películas que nos trae Netflix en enero para que desde ya preparemos el sillón estilo Homero Simpson.

Películas

4 enero: The Choice

6 enero: A golpe de monedas

13 enero: Clinical

14 enero: Estar o no estar

15 enero: Hermosa y peligrosa

20 enero: Take The Ten

27 enero: iBoy

Series

3 enero: Shadowhunters: The Mortal Instruments

4 enero: Downton Abbey (temporada 6)

5 enero: The Shannara Chornicles (Primera temporada)

6 enero: One Day at A Time (Primera temporada)

13 enero. Una serie de eventos desafortunados, temporada 1; Historia de un clan (Primera temporada)

17 enero: DC’s Legend of Tomorrow (Primera temporada)

18 enero: You Me Her (Primera temporada)

20 enero: Frontier (Primera temporada)

24 enero: Terrace House: Aloha State (Primera temporada)

27 enero: Degrassi: Next Class (Primera temporada)

Para los niños

8 enero: Tarzan And Jane (Primera temporada)

10 enero: Somos las Lalaloopsy (Primera temporada)

18 enero: Turbo

20 enero: Voltron: El defensor legendario (Segunda temporada)

27 enero: ¡Kazoops! (Segunda temporada)