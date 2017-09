¿Son estas las 50 películas más aterradoras de todos los tiempos?

Con el remake de ‘It’, el payaso que aterró a toda una generación durante años, y además el regreso de Annabelle, las producciones de género de terror se apoderan una vez más del mundo.

Por esta razón cada uno de nosotros guarda en su memoria (desafortunadamente) la película que logró ponerle los pelos de punta. Por su parte la revista Esquire seleccionó las 50 películas más horrorosas de este género:

Claro, muchos “expertos” del cine de terror se disgustaron, pues en el listado parece que hicieron falta algunas producciones que en su momento aterrorizaron al público, ¿pero quiénes somos nosotros para juzgar? Más bien vamos a llorar un poco:

20. ‘AUDITION’ (1999)

19. ‘THE FLY’ (1986)

18. ‘MANIAC’ (1980)

17. ‘CARRIE’ (1976)

16. ‘REPULSION’ (1965)

15. ‘SALÒ’ (1975)

14. ‘WOLF CREEK’ (2005)

13. ‘THE NIGHT OF THE HUNTER’ (1955)

12. ‘THE BLAIR WITCH PROJECT’ (1999)

11. ‘PSYCHO’ (1960)

10. ‘THE HUMAN CENTIPEDE (FIRST SEQUENCE)’ (2009)

9. ‘THE SHINING’ (1980)

8. ‘THE LAST HOUSE ON THE LEFT’ (1972)

7. ‘THE NIGHT OF THE LIVING DEAD’ (1968)

6. ‘THE WICKER MAN’ (1973)

5. ‘ROSEMARY’S BABY’ (1968)

4. ‘THE SILENCE OF THE LAMBS’ (1991)

3. ‘HALLOWEEN’ (1978)

2. ‘MARTYRS’ (2008)

1. ‘THE TEXAS CHAINSAW MASSACRE’ (1974)

Si quiere revisar el listado completo puede encontrarlo aquí, sinceramente nos da miedo.