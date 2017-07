Estas son las 15 pruebas de que Los Simpson predicen el futuro

Sin duda alguna, Los Simpson es esa serie animada que jamás nos dejará de gustar. Podemos ver capítulo tras capítulo, nuevo o repetido, pero no nos aburriremos de verlo.

Además, todo lo que pasa en esta serie se ha convertido con el pasar de los años en un pequeño universo. Lo raro del asunto es que en algunos episodios han pasado cosas que suceden años después de su transmisión.

¿Será que Los Simpson hacen predicciones muy acertadas acerca futuro? Tal vez la respuesta es: sí.

Por esta razón, el Planeta Rock reunió esos quince (15) momentos en los que la familia Simpson nos mostró lo que vendía a pasar en años próximos.

1. Los Rolling Stones siguen tocando a pesar de que ya no están tan jóvenes como antes.

Foto: Getty Images.

Lisa ya está mucho más grande y en el cuarto de su novio se puede ver un afiche de los Rolling Stones.

2. Los diferentes robos de grasa que se dieron en el año 2008

una familia estadounidense intentó robar la grasa de un Burger King en California. En un episodio, Homero y Bart intentan robarse la grasa de un restaurante y diez años después de la transmisión de aquel episodio,intentó robar la grasa de unen

3. Ébola en Estados Unidos

Foto: Getty Images

Bien es sabido por todos que por allá en el 2014 se dio una epidemia de ébola en Estados Unidos. Bueno, pues 17 años antes, en un episodio Marge muestra un libro llamado ‘Curious George and the Ebola Virus’. No tenemos que explicar mucho.

4. Donald Trump es presidente

En un episodio, Bart decide mirar cómo será su vida unos años más adelante y al hacer esto se da cuenta que su hermana se vuelve la presidenta de Estados Unidos y que su antecesor era Donald Trump en la Casa Blanca.

5. Homero y la partícula de dios

En realidad el Bosón de Higgs fue descubierto por Homero Simpson. Se nos hace impresionante que 14 años antes de su descubrimiento en el mundo real haya salido en un capítulo de Los Simpson.

6. El uso de ‘Smartwatch’

Foto: Getty Images

En el capítulo de la boda de Lisa, uno de los personajes llamado John usa un reloj inteligente para llamar y hacer otras cosas. ¿Será que Apple se inspiró en ellos?

7. Hacer FaceTime

Foto: Getty Images

La posibilidad de hablar por videollamadas o FaceTime, salió en un capítulo de Los Simpson 15 años antesde que lo pudiéramos hacer por nuestro teléfono.

8. El pez de tres ojos

Blinky, ese era el nombre del pez de tres ojos que apareció en un capítulo de la serie animada cuando el señor Burns quería ser presidente de los Estados Unidos. Esto sucedió en realidad en el 2011, 5 años después de que saliera en Los Simpsons.

9. Lady Gaga en el Super Bowl

Foto: Getty Images

5 años antes de que Lady Gaga hiciera un clavado en el Superbowl, en la temporada 23 sucedió lo mismo.

10. Vegetales mutantes ¡enormes!

La familia Simpson en un episodio creó sus propios vegetales mutantes. Ahora bien, en la vida real en Japón se dio el caso de unos tomates gigantes cerca de una planta nuclear.

11. Cuando un tigre atacó a Roy Horn

En un episodio, se muestra en un casino creado por el señor Burns a Sigfried y Roy. En determinado momento, Roy fue atacado por un tigre. Tristemente en el año 2003, esto sucedió en realidad a Roy Horn y lo dejó paralítico de por vida.

12. El autocorrector que comete errores

Fue por allá en 1994 que salió este episodio y donde se predijeron las fallas que tendrían los autocorrectores en un futuro.

13. Las máquinas que estaban dañadas al momento de votar

En las elecciones presidenciales de Estados Unidos en el años 2008 hubo un caso de que una máquina cambió un voto en favor de Obama por uno hacia Mitt Romney.

14. El espionaje por la NSA

Foto: Getty Images

Fueron 6 los años que pasaron luego de que saliera el episodio de espionaje en Los Simpsons, cuando se dio un escándalo que involucraron a Edward Snowden y los registros de llamadas teléfonicas estadounidenses.

15. Europa ya no quiere a Grecia

Foto: Getty Images

En la temporada 23, en un noticiero llamado ‘Head Butt’ sale un banner que dice “Europa pone a Grecia en eBay”. Tres años después, Grecia incumple con el Fondo Monetario Internacional y esto lo sumergió en una gran crisis económica.