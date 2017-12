Estas fueron las series más vistas en Netflix en todo el 2017

La plataforma streaming también reveló algunos datos que no se podrían escapar finalizando el año, como por ejemplo que los usuarios consumieron 140 millones de horas por día. Como dato curioso, Netflix aseguró que el 1 de enero fue el día que tuvo más visitas.

Para los que se preguntan cuál es el país que más se conecta a Netflix, pues México tiene los usuarios más fieles, ya que todos los días se acceden a la plataforma.

Como dato curioso, Netflix reveló que uno de sus usuarios vio la película de ‘Piratas del Caribe: La maldición de la Perla Negra’ durante 365 días seguidos.

Y bien, aquí están los resultados con sus respectivas categorías divididas por Netflix:

Las “más devoradas” (vistas más de dos horas al día)

American Vandal

3%

13 Reasons Why

Anne with an E

Riverdale

Ingobernable

Travelers

The Keepers

The OA

The Confession Tapes

Las más saboreadas (vistas menos de dos horas al día)

The Crown

Big Mouth

Neo Yokio

A Series of Unfortunate Events

GLOW

Friends from College

Ozark

Atypical

Dear White People

Disjointed

Las series que “nos hicieron ser infieles

Narcos

13 Reasons Why

Stranger Things

Orange is the New Black

Sense8

Black Mirror

Marvel’s The Defenders

Marvel’s Iron Fist

Ozark

MINDHUNTER

Más vistas en familia

Stranger Things

13 Reasons Why

A Series of Unfortunate Events

Star Trek Discovery

Gilmore Girls: A Year in the Life

Riverdale

Fuller House

Chef’s Table

Atypical

Anne with E