¿Estaba acaso invitado Noel Gallagher al concierto benéfico ‘One Love Manchester’?

Al margen de la aparición sorpresa que hizo el cantante Liam Gallagher en el macroconcierto ‘One Love Manchester’ celebrado el pasado domingo en la ciudad del norte de Inglaterra, destinado a recaudar fondos para las víctimas del atentado terrorista que se cobró la vida de 22 personas tras el recital de Ariana Grande hace tres semanas, han sido las críticas que posteriormente vertió el exvocalista de Oasis sobre su hermano Noel por no acudir a un evento lleno de emotividad las que han terminado generando un intenso debate en el seno de la opinión pública.

Haciendo uso de su perfil de Twitter, Liam no dudó en lanzar toda clase de reproches al que fuera su compañero de banda y dejar entrever que Noel había preferido “quedarse en otro país” en lugar de “coger un avión y tocar para los niños”.

Sin embargo, la verdadera historia podría ser muy diferente a la versión ofrecida por Liam, o al menos eso se desprende de lo publicado ahora por el diario británico The Sun, ya que es posible que Noel ni siquiera hubiera sido invitado a participar en un evento que sin duda ya forma parte de la cultura popular y musical de Mánchester.

“A Noel se le ha criticado mucho por no estar en el concierto, y la verdad es que están totalmente fuera de lugar. Ha apoyado mucho la causa, aunque no lo ha hecho público porque cree que no debe recibir ningún tipo de protagonismo. El hecho de que ninguno de los organizadores le invitase a actuar hace de las acusaciones de Liam toda una farsa. Chris no dijo nada sobre el permiso que le había dado Noel para cantar ‘Don’t Look Back in Anger’ hasta que Liam publicó esos tuits, pero claro que se involucró, tanto como pudo”, ha relatado un informante al mencionado periódico.

Aunque no ha habido una confirmación directa de Noel -pero sí un retuit a una noticia que lo afirmaba-, el músico habría decidido donar de forma íntegra los beneficios que pueda generar a partir de ahora tan mítico sencillo. Y es que ‘Don’t Look Back in Anger’, especialmente desde los días inmediatamente posteriores al atentado, se ha convertido en todo un himno que proyecta tanto el carácter solidario de los ciudadanos de Mánchester como su fortaleza ante la sinrazón y la crueldad de los violentos.